Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США

Президент счел неточным заявление Криса Кребса о безопасности выборов

Дональд Трамп уволил руководителя агентства по кибербезопасности. Главе государства не понравилось его неосторожное высказывание о выборах. Действующий президент продолжает оспаривать результаты голосования, но при этом пытается осложнить жизнь Джо Байдену в случае его победы.

Джо Байден смотрит кино. Дело в том, что онлайн-общение с экспертами по национальной безопасности его помощники устроили в кинотеатре. А где еще разместиться кандидату в президенты, если Овальный кабинет пока занят? На видеостене, где обычно мелькают кадры голливудских новинок - лица тех, кто отвечает за оборону, разведку, внешнеполитическую деятельность. Дела на внешнем контуре, по мнению Байдена, плохи. Действующая администрация постаралась.

"Следующий президент США унаследует разделенную страну и мир в беспорядке. Именно поэтому я так сильно нуждаюсь в вас, в вашем совете. Нам нужно будет оживить нашу демократию, вооружить американский народ, чтобы он мог конкурировать и добиваться успеха. Во внешней политике нам необходимо вернуть лидерство Америки", - заявил Байден.

Америка теряет мировое господство в том числе и потому, что пока еще действующий президент Трамп неожиданно стал слишком миролюбив. Пентагон уведомил зарубежных партнеров о сокращении воинского контингента в Ираке и Афганистане. Глава Белого дома распорядился оставить в каждой из этих стран по 2,5 тысячи солдат. Частичный вывод войск должен завершиться за несколько дней до окончания президентских полномочий Трампа. В Вашингтоне это решение называют несвоевременным, полагая, что у него теперь единственная цель - насолить оппоненту, который, вероятно, из кинотеатра все же переедет в Белый дом. Трамп по крупицам продолжает собирать выборные голоса. Так, в Джорджии оказались неучтенными более 2,5 тысячи бюллетеней. Как сообщается, сбой произошел из-за проблемы со сканером, который обрабатывал бланки. В том числе за это президент лично уволил Криса Кребса, отвечавшего за американскую кибербезопасность.

"Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество, включая голосование "мертвых душ". Наблюдателей за опросами не допускали на избирательные участки, были "глюки" в машинах для голосования, которые меняли голоса с Трампа на Байдена, позднее голосование и многое другое. Поэтому Крис Кребс уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности", - написал Трамп в Twitter.

Юридический комитет Сената призвал к ответу любимый Трампом Twitter, а вместе с ним и Facebook. Почему социальные сети блокируют те или иные публикации, связанные с выборами, а к другим ставят пометку "вводящие в заблуждение"? Глава компании Twitter Джек Дорси признал, что в период с 27 октября по 11 ноября такая маркировка появилась у более чем трехсот тысяч постов. Основатель Facebook Марк Цукерберг отметил, что это не цензура, а более тщательная проверка информации.

"Мы просто проверяли истинность того, что появлялось на платформах. Часто это подстрекательская и злонамеренная дезинформация. Мы пытались замедлить ее коварное распространение. Это не цензура. Это мораль и гражданская ответственность", - пояснил он.

Среди республиканского большинства в Сенате нашлись даже те, кто спросил у разработчиков соцсетей - зачем те удалили публикации с расистскими высказываниями в адрес потенциального вице-президента США Камалы Харрис. Такой контент, по мысли некоторых, можно было бы и оставить.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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