Появилось видео задержания Михаила Меня

Аудитор задержан до утра четверга, завтра решение о мере пресечения вынесет суд

Следственный комитет в среду предъявил обвинение в растрате аудитору Счетной палаты Михаилу Меню. Речь о событиях 2011 года - тогда он был губернатором Ивановской области. Меню вменяется хищение 700 миллионов рублей бюджетных средств.

В сопровождении следователей идёт аудитор Счётной палаты России Михаил Мень. Человек, который в политике очень давно. В разные годы был министром строительства и ЖКХ, вице-губернатором Московской области и заместителем мэра Москвы. Почти восемь лет возглавлял Ивановскую область. Где, по данным следствия, совершил преступление, которое квалифицируется как растрата в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Аудиторов задерживать просто так нельзя, поэтому за разрешением в Совет Федерации обратился лично генеральный прокурор.

Вот схема, по которой были украдены 700 миллионов бюджетных рублей. По данным следствия, в начале 2011 года была организована группа, в которую в том числе вошли губернатор Ивановской области Михаил Мень, его заместитель Павел Коньков, управляющий директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Мень договорился с Москвой о помощи в 1 миллиард рублей. Коньков пролоббировал принятие необходимых актов, чтобы 750 миллионов из миллиарда передали областному фонду поддержки малого предпринимательства, руководителем которого он по совместительству и являлся. Ну а потом, в марте того же года, губернатор заставил областную думу принять закон о перечислении в фонд 750 миллионов рублей. Все предложения о строительстве на эти деньги социально значимых объектов категорически отверг.

"Денежные средства в сумме 700 миллионов рублей 21 апреля 2011 с расчётного счета фонда перечислены на расчётный фонд "Ивановский бройлер". Откуда на следующий же день перечислены на счета, подконтрольные организованной группе организаций. То есть похищены", - сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

Получается, 700 миллионов украли и только 50 передали бизнесу. А став потом аудитором Счетной палаты, Мень как раз таки начал заниматься контролем расходования бюджетных средств. Расследование уголовного дела продолжается уже не первый год. Идёт тщательный сбор доказательств. В 2019 году сотрудники ФСБ пришли к Павлу Конькову. Он был уже не заместителем губернатора, а просто депутатом облдумы. Жил в роскошном особняке с камином в гостиной.

Дошла очередь и до самого высокопоставленного участника группы - Михаила Меня. Совет Федерации разрешение на задержание дал единогласно. Теперь суд должен решить, удовлетворять ли прошение прокурора об ограничении определённых действий. Эта мера пресечения оставляет человека на свободе.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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