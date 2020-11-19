Снежный апокалипсис в Приморье спровоцировал транспортный коллапс

Около 30 тысяч жителей региона остались без света

Ледяной дождь, снегопад и штормовой ветер в Приморье. На регион обрушился мощный циклон. В крае произошел транспортный коллапс: отменяются авиарейсы, не ходят паромы, перебои в движении поездов и междугородних автобусов. Около 30 тысяч жителей остались без света из-за многочисленных обрывов линий электропередачи. В некоторых районах вводят режим ЧС.

Владелец иномарки счищал снег с лобового стекла. Бетонная плита упала с верхнего этажа жилого дома прямо на машину. Мужчина еле успел отбежать.

Мощный циклон с Желтого моря принес в Приморье дождь, и утром припаркованные на улице машины были покрыты толстым слоем льда. Те, кто все-таки попал в авто, шутят, что на окнах появился второй стеклопакет.

Ледяной коркой покрылось абсолютно все: деревья, фонарные столбы, провода, которые под тяжестью падают на дороги. Без света в крае остались более 30 тысяч человек. Из-за штормового предупреждения отменены паромы. Перебои с движением электричек и поездов.

Передвигаться по улицам сейчас действительно опасно. На тротуарах поваленные ветки, которые приходится обходить. И прислушиваться к хрусту, не падает ли что на голову. Это все можно было бы назвать ледяной сказкой. Но порывы ветра, как спички, ломают сотни тяжёлых деревьев.

Не выдерживают и обледенелые столбы линии электропередачи. Они падают на дороги и проезжающие автомобили. Жителям посоветовали по возможности переждать стихию дома. Родителям - не водить детей в детский сад и школу.

В Артемовском городском округе введен режим ЧС. Там без света, воды и отопления остались более 3 тысяч жителей. В крае сейчас в усиленном режиме работают дорожные службы и спасатели. Синоптики дают неутешительные прогнозы. Ночью на край обрушится снегопад, а днём начнется метель.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Приморский край.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"