В США число умерших от COVID-19 превысило четверть миллиона

США лидер и по числу заболевших - больше 11,5 миллиона человек

Новый саммит по борьбе с коронавирусом проведут лидеры ЕС. Он пройдёт в видеоформате и станет уже вторым за последние три недели. Во многих странах единой Европы эпидемиологическая ситуация близка к критической, передает "ТВ Центр".

В больницах Швейцарии не осталось ни одного свободного места в палатах интенсивной терапии. В реанимациях государственных медучреждений Австрии незанятых коек - единицы. Ухудшается обстановка и за океаном.

В США суточный прирост смертности достиг максимальных показателей за полгода. Общее число летальных исходов в Америке превысило психологически важный рубеж в 250 тысяч. Власти штатов вводят новые ограничения. В Нью-Йорке сегодня закрываются все государственные школы. А в Лос-Анджелесе дополнительные меры вступят в силу завтра. Собираться вместе разрешат лишь на улице и группами до пятнадцати человек. Рестораны смогут обслуживать посетителей только на открытых верандах.

Всего в мире диагноз "ковид" поставлен уже 56270000 раз.

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