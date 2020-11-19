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В России коронавирусом заболели еще 23610 человек

10:45
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Это максимум с начала пандемии

В России за минувшие сутки выявили 23610 случаев коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Это на 2625 больше, чем днем ранее (20985) и максимум за все время пандемии.

В Москве подтверждено 6438 случаев заражения, что на 2264 больше, чем 18 ноября (4174). В Подмосковье заболели еще 880 человек.

Вылечились от коронавируса 25573 пациента, в том числе в Москве – 5782. Скончались 463 заразившихся, из них 73 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 2015608 случаев заражения коронавирусом. Скончались 34850 человек. Выздоровели 1526656 пациентов.

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