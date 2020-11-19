Москва пережила ледяной дождь (видео)

Ледяная корка покрыла весь город

Минувшей ночью Москва оказалась в плену ледяного дождя. Прозрачная корка покрыла столичные дороги и тротуары, деревья и даже машины. И пока одни горожане вскрывали свои автомобили и медленно ехали на работу, другие наслаждались по-настоящему зимней погодой.

Тихое утро в центре столицы. Дворники деловито убирают остатки снега. Не мешающие им работать прохожие обсуждают события минувшей ночи. О том, что на Москву надвигается непогода с ледяным дождём, метелью и ураганным ветром, предупреждали заранее. Коммунальные службы были готовы полностью. Это не первый ледяной дождь. И порядок действий давно отработан. Передвижения снеговых туч легко отслеживаются.

"И уборка, и обработка начинается заранее. То есть выстраивается техника за час, за полтора до начала снегопадов, до начала ледяного дождя. То есть ситуация контролируется полностью. В городе вышли где-то 6 тысяч единиц техники обрабатывающей", - рассказал руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

Еще 900 единиц техники задействовали в Подмосковье. Всю ночь обрабатывали мосты, эстакады, спуски и подъемы. Что касается пешеходов, то они добросовестно выполняли все советы МЧС. Те, кто не торопился на работу, получали от натиска стихии удовольствие, катаясь по наледи. Кому совсем не до отдыха, так это сотрудникам Госавтоинспекции. Видимость на дорогах ночью была нулевой.

Водители изо всех сил старались соблюдать меры предосторожности: не превышать скорость, резко не маневрировать. Но аварии следовали одна за другой. Машины заносило, переворачивало. На северо-западе Московской кольцевой столкнулись сразу 6 автомобилей. Никто не пострадал. И о ледяном дожде на данный момент многим напоминают лишь короткие видео, сделанные ранним утром.

В столице потеплело. Но желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра никто не отменял.

Ольга Стрельцова, Иван Колесников, "ТВ Центр".

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