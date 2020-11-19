Собянин отметил помощь волонтеров и соцработников в период пандемии

Покупка продуктов и лекарств - лишь малая часть помощи, которую оказывают волонтеры

Около 40 тысяч волонтеров оказывают помощь нуждающимся москвичам во время второй волны пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг Сергей Собянин на встрече с активистами добровольческих организаций. Летом их работа была приостановлена, а в конце сентября в связи с ростом заболеваемости возобновилась. Вместе с соцработниками волонтеры занимаются покупкой и доставкой лекарств и продуктов питания, выгулом домашних животных, оформлением социальных выплат.

Главный волонтерский штаб акции "Мы вместе" - на Тверской улице столицы. Сюда стекается вся информация от москвичей, нуждающихся в помощи. Пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Тех, кто во время пандемии не может самостоятельно ходить в магазины и аптеки. Сотрудники ситуационного центра ежедневно связываются с пожилыми людьми и узнают, что необходимо купить. Составляют списки. Молоко, хлеб, лекарства. Механизм давно отлажен. Списки передают волонтерам, которые уже в пути. Если заявка поступила в первой половине дня, продукты и лекарства доставят до вечера. Волонтеры приходят в полном обмундировании - масках и перчатках, соблюдают дистанцию и, что не менее важно, всегда готовы сказать теплые слова поддержки. Александр из-за ограниченных возможностей здоровья не может сам разносить продукты по квартирам. Он стал автоволонтером и каждый день на личном автомобиле развозит социальных работников по адресам.

"Мы столкнулись с определенными трудностями и надо помогать другим", - говорит волонтер.

Сегодня с волонтерами Москвы встретился Сергей Собянин. Он поблагодарил их за помощь городу. "Вы откликнулись, и сегодня около 40 тысяч человек в разной форме участвуют в движении оказания помощи во время пандемии. Пандемия - это не только вызов медицинской системе, вызов врачам, всей системе управления, но это и вызов всему обществу. Мы с вами, по сути, проходим тест на доброту, отзывчивость, понимание друг друга. Это очень важно. И очень хорошо, что в Москве огромный пласт людей, предприятий, организаций включились в эту работу", - отметил Собянин.

Покупка продуктов и лекарств - только малая часть помощи, которую оказывают москвичам волонтёры. Они выгуливают собак, доставляют топливо для частных домов, оформляют социальные выплаты на период самоизоляции. Иногда люди звонят в волонтёрский штаб, чтобы просто поговорить, успокоиться, получить психологическую поддержку. Еще одна служба - медицинские волонтеры. Это не только студенты медвузов, работающие в зеленой зоне, но и фотографы.

С начала акции весной 2020 года волонтеры и социальные работники выполнили более 600 тысяч заявок москвичей. Сейчас эта работа продолжается.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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