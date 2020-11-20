Росархив опубликовал новые документы по Нюрнбергскому трибуналу

Судебный процесс начался 75 лет назад

Ровно 75 лет назад состоялось первое заседание Нюрнбергского трибунала. Крупнейший в истории судебный процесс задокументировал преступления нацистов и их союзников. Гитлеровскую Германию официально признали агрессором. Виновные в развязывании войны понесли наказание. К юбилейной дате Росархив опубликовал новые оцифрованные документы из фонда Нюрнбергского трибунала.

Нюрнберг. 1945 год. Возмездие. Идейный центр нацистов и главное место их партийных съездов, на которых они провозглашали величие арийской расы, разрушен почти до основания. В едва ли не единственном уцелевшем здании, дворце юстиции, верхушка Третьего рейха. Элита мирового фашизма в любимом городе фюрера - на скамье подсудимых.

"Мы не в праве забывать о понесенных жертвах, не в праве оставить без наказания виновников и организаторов чудовищных преступлений", - сказал главный обвинитель от СССР Роман Руденко во время процесса.

Росархив опубликовал фильм и еще 3,5 тысячи документов, фотографий, аудиозаписей и кинолент о трибунале. Это доказательства преступлений нацистов. Улики из прошлого впервые доступны любому, кому важна историческая правда. Сотрудники Росархива оцифровали и выложили с Сеть материалы, не имеющие срока давности.

"Двадцать евреев застрелили без всяких мотивов, во время казни дочь одного из них подбежала к отцу, чтобы с ним проститься, немецкие солдаты приказали открыть рот и выстрелили в него", - зачитал один из документов начальник отдела Росархива России Николай Владимирцев.

Это было в местечке Верушуф, в Польше. Только один из эпизодов обвинительного заключения. На стеллажах - еще тысячи. Папку в руках Николая Владимирцева в архиве называют "альбомами злодеяний". Фото уничтоженных городов и деревень, расстрелянных партизан, женщин и детей, угнанных в Германию и концлагеря. От жестокости нацистов в Майданеке даже у людей с крепкой психикой кровь стынет в жилах.

"На территории лагеря и в соседнем лесу они сожгли на кострах 700 тысяч трупов, а всего здесь было сожжено 1 миллион 380 тысяч человек", - говорит диктор на видео, которое опубликовал Росархив.

Документы замученных. Русские, итальянцы, французы, поляки, голландцы. В Аушвице, вспоминали выжившие, из пленных набирали специальную команду для работ в лагерных полях.

"Комендант, Шаллок, на месте, где выкапывали и сжигали трупы, рассказывал, как устроена машина по размолу костей, как рассыпать и прятать пепел, как ровнять яму и посадить деревья на этом месте", - говорится в докладе обвинителя от СССР Льва Смирнова.

Когда Освенцим освободили красноармейцы, в лагере оставалось всего 180 детей. "Они уцелели лишь потому, что были оставлены для медицинских экспериментов лагерных врачей", - говорится в документальном фильме "Кинодокументы о зверствах немецко-фашистских захватчиков. Представляется Главным обвинителем от СССР".

Мир потрясли факты об опытах над людьми. О газовых камерах, работающих без остановки. Обвинения Герингу, Гессу, Кальтербрунеру, Риббентропу и другим, это целые книги. В них подробно рассказывается о том, как готовилось нападение на СССР, публикуется переписка фашистов с союзниками, преступления против человечности.

"Преступления не остаются безнаказанными и Нюрнбергский трибунал был первым в истории, когда правители страны понесли персональную ответственность за злодеяния, которые были совершены под их руководством", - заявил начальник отдела Росархива России Николай Владимирцев.

Беспрецедентный по масштабам суд продолжался почти год. Триста тысяч письменных показаний. Впервые рассказы свидетелей о зверствах фашистов синхронно переводили на четыре языка. А за процессом следили журналисты из 250 стран. Из верхушки рейха не дождался приговора только Геринг. Он покончил с собой. А десять главных преступников, признанных виновными в гибели миллионов людей, были повешены.

Тимур Абдуллаев, Наталья Тарасова, Сергей Ким. "ТВ Центр".

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