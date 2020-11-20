Мишустин запустил в Дубне ускоритель для коллайдера

С помощью него ученые попытаются выяснить, как образовалась Вселенная

В подмосковной Дубне запустили сверхпроводящий ускоритель для нового российского коллайдера. В торжественной церемонии принял участие премьер-министр Михаил Мишустин. Разработка позволит провести сложнейшие физические эксперименты, в ходе которых наши ученые смогут вернуться на 13 миллиардов лет назад и увидеть, как образовалась Вселенная.

История вселенной начинается в Дубне. По крайней мере, именно отсюда – подмосковного Института ядерных исследований - учёные собираются выяснить, что происходило с нашим миром после Большого взрыва 13 миллиардов лет назад. В этом им поможет предускоритель для коллайдера NICA, который сегодня запустили в наукограде.

Торжественный запуск произвёл глава правительства Михаил Мишустин. Уникальный комплекс состоит из линейного и промежуточного ускорителя частиц, бустера - сверхпроводящего ускорителя тяжелых ионов, а также нуклотрона.

"Создавая научные установки такого масштаба уникальности, мы формируем конкурентно-мировую исследовательскую структуру и точки притяжения для отечественных и зарубежных учёных. Это одно из ключевых направлений национального проекта "Наука" и многих других госпрограмм, соответственно национальных проектов", - сообщил Мишустин.

Сердце установки NICA – гигантский магнит весом 120 тонн. Создаваемое им магнитное поле оценивается 0,5 тесла. Это мощнее, даже чем у Большого адронного коллайдера. Магнит создавался 5 лет в итальянской Генуе по проекту российских учёных. В начале ноября его транспортировали и установили в подмосковном наукограде.

"Коллайдер - это фактически машина времени, мы хотим создать в лабораторных условиях в очень маленьком масштабе, это фемтометры, раннюю вселенную. Ранняя вселенная образовалась в результате большого взрыва примерно через 10 микросекунд, как говорят теоретики. Ядерная материя была настолько плотной, что она разлетелась, то есть потенциально возникли планеты", - рассказал вице-директор Объединённого института ядерных исследований Григорий Трубников.

Пробный запуск всего комплекса намечен на 2022 год. Планируется, что в это время в ядерном институте в Дубне будет работать около тысячи человек. Причём, это не только российские учёные, но и физики из десятка стран. Изучать вселенную они приедут в Подмосковье, потому что нигде в мире совершенней и уникальней оборудования пока не существует.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"