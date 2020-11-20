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Каток на Красной площади готовится к открытию

15:28
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Откроется он через неделю

Столица готовится к зимним праздникам. Сегодня на главной площади страны начали заливать любимый москвичами каток, передает "ТВ Центр".

Система охлаждения для искусственного ледяного покрытия уже установлена. Сейчас площадку вручную слоями заливают водой, чтобы не образовались трещины. Также монтируют бордюры и праздничную иллюминацию.

Необходимые меры безопасности уже продуманы. Есть рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы, посетителям будут раздавать одноразовые маски, а площадь катка позволяет держать дистанцию в полтора метра. Правда, количество сеансов в этом сезоне пришлось сократить до 7. Но главное -  лед. Он, как всегда, будет идеальным. И горожане оценят его совсем скоро - 29 ноября.

 

 

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