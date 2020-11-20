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Москвичи выберут имена для родившихся в столичном зоопарке яков

15:27
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Варианты принимаются до 1 декабря

Москвичи выбирают имена для двух яков, которые родились в "Московском зоопарке". Телята уже окрепли, твёрдо стоят на ногах и весело играют с сородичами. Но вот как их назвать, в зоопарке пока не определились, передает "ТВ Центр".

Поскольку на подходе год быка, объявлен конкурс на лучшие имена для новорождённых. Свои предложения можно оставить на официальных страницах "Московского зоопарка" в соцсетях. Выберут самые звучные.

Оба брата - чёрные, но у старшего на лбу есть белое пятно в виде сердца. Времени на раздумья немного - только до 1 декабря.

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