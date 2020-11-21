Путин продлил контрсанкции до конца 2021 года

Документ вступил в силу 21 ноября

Продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции, продлены до конца 2021 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Документ вступает в силу 21 ноября. В нашу страну нельзя ввозить некоторые виды сельхозтоваров, сырья и продовольствия из США, Канады, Австралии и государств ЕС, сообщает "ТВ Центр".

Под запрет попали мясо и колбасы, рыба и морепродукты, овощи и фрукты, а также молочная продукция. Москве приходится продлевать эмбарго из-за сохранения санкций, которые Запад ввёл в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма.

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