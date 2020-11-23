Собянин заявил о сглаживании ситуации с коронавирусом в Москве

Обстановка является контролируемой

В России за минувшие сутки вылечились свыше 16 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19. Число выявленных случаев за день увеличилось на 25 тысяч 173. Скончался 361 человек. Многие регионы продолжают усиливать профилактические меры, передает "ТВ Центр".

Так, в Санкт-Петербурге сегодня закрылись все кафе и рестораны, расположенные в торговых центрах, а спортивные мероприятия теперь проходят без зрителей. В Ставропольском крае на новогодние праздники отменили все массовые мероприятия. А в Брянской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", поступит в гражданский оборот уже до конца этого года. Все имеющиеся на сегодняшний день препараты от коронавируса будут включены в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарств, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Ещё одно важное направление нашей работы - это создание новых многофункциональных медицинских центров. Их в ускоренном режиме едва ли не круглые сутки строят военнослужащие и гражданские специалисты Министерства обороны буквально по всей стране. Всего в этом году было создано более двух десятков таких центров. Это позволяет не только оперативно оказывать помощь больным с коронавирусом, но и повысить уровень медицинского обслуживания людей в регионах", - заявил Мишустин.

В Москве за последние две недели произошло сглаживание ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что ограничительные меры, введённые в городе, крайне неприятны, но необходимы, и эффект от них уже есть.

"В Москве продолжают напряженно, но стабильно оказываться все спектры медицинской помощи: экстренная помощь, плановая помощь, работа скорой помощи, амбулаторного звена, поликлиническая помощь. Надеюсь, что и дальше мы сможем удержать данную ситуацию. Если мы весной достигли пика, а затем за счет жестких карантинных мер резко его сбросили, то теперь, сохраняя практически все отрасли экономики, балансируя эту систему, мы, конечно, живём в другой медицинской ситуации с коронавирусом. Но, ещё раз повторю, тем не менее, она контролируемая, управляемая и обеспечивает нормальную, стабильную работу медицинской системы в Москве", - заверил Собянин.

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