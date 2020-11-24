В Приморье продолжают устранять последствия стихии

До сих пор десятки тысяч жителей остаются без света

В Приморье за прошедшую ночь восстановили электроснабжение в домах более 15 тысяч жителей. И работы продолжаются - ещё около 94 тысяч человек остаются без света. Волонтёры привозят нуждающимся продукты и газовые баллоны. А на отрезанный от материка остров Русский доставляют оборудование для ремонта и грузы первой необходимости.

Даже если в несколько домов удается подать электричество, это уже настоящий праздник. Шестые сутки Приморье борется с последствиями ледяного дождя. Но до сих пор десятки тысяч жителей остаются без света. На месте вышек, которые повалились от обледенения, энергетики установили две новые опоры. Сейчас осталась ещё одна. Скальный грунт не даёт быстро продвигаться буровой установке. Но специалисты делают все возможное, чтобы не выбиться из графика.

В городе развернуты полевые кухни. Но для тех, кто не может выйти самостоятельно на улицу, или просто из-за отсутствия связи не знает о помощи, адресно развозят обеды, газовые плитки и баллоны.

Мост на остров Русский остаётся закрытым из-за падающего с вант льда. С утра и до позднего вечера курсирует паром. Но и простые жители, у кого есть катер, не остаются в стороне. На помощь в устранении последствий стихии в регион направили дополнительные силы. Спасателей, энергетиков и спецтехнику из соседних регионов.

Во Владивостоке установили 10 дизельных генераторов. В первую очередь, у социально значимых объектов и тепловых пунктов, которые подают отопление и горячую воду в дома. Благодаря этому сейчас у 96 процентов жителей уже тепло.

Коммунальные службы продолжают убирать город от снега и поваленных ледяных деревьев. Чтобы полностью привести Владивосток в порядок, потребуется ещё немало времени, ну а подключить электричество в дома всех жителей специалисты обещают уже завтра.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Владивосток.

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