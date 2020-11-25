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ФСБ предотвратила теракты в московском регионе

10:00
  • среда
  • 25 ноября 2020

Их готовили сторонники запрещенной группировки "Исламское государство"

ФСБ сообщила о ликвидации ячейки запрещенной террористической группировки "Исламское государство". Во Владимирской области задержан один из членов, у него изъято взрывное устройство.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, участники группировки планировали теракты в столичном регионе.

"В ходе следственных действий по местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы", - сообщили в ЦОС ФСБ.

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