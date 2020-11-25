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Минобороны: в Карабах после прекращения боев вернулись около 15 тыс. жителей

19:20
  • среда
  • 25 ноября 2020

Режим прекращения огня в регионе соблюдается по всей линии соприкосновения, заявили в оборонном ведомстве

В Нагорном Карабахе под контролем российских миротворцев началась передача Кельбаджарского района азербайджанской стороне, сообщил TVC.RU официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Район перешел под контроль Баку в соответствии с трёхсторонним соглашением. Конашенков отметил, что режим прекращения огня соблюдается в Карабахе по всей линии соприкосновения. Наши военные ведут круглосуточный мониторинг обстановки с 23 наблюдательных постов. Саперы обследуют местность - в ходе разминирования обнаружено 57 взрывоопасных предметов. Они уже вывезены на полигон и уничтожены. Кроме того, при содействии миротворцев в свои дома возвращаются беженцы, идет восстановление инфраструктуры.

"За сутки при содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись более 2 тысяч беженцев. Всего же в места прежнего проживания вернулись уже около 15 тысяч жителей, ранее вынужденно покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. Для оказания помощи жителям Нагорного Карабаха в восстановлении объектов социальной инфраструктуры и жилых домов российскими миротворцами обеспечена безопасная доставка в Степанакерт более 300 тонн строительных материалов", - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее сообщалось, что российские военные врачи вылетели на помощь населению Карабаха.

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