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Вторжение эсминца США в воды России назвали угрозой войны

22:40
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Речь идет о недавнем инциденте в заливе Петра Великого

Обострением угрозы Третьей мировой войны назвал журналист британского издания Daily Express Пол Уитерс недавний инцидент в заливе Петра Великого, где американский  миноносец "Джон Маккейн" на два километра вторгся в территориальные воды России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Эсминец США остановил большой российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" и вынудил повернуть обратно. В Штатах объяснили нарушение  российской границы тем, что корабль якобы проводил операцию  "по обеспечению свободы судоходства".

Журналист отметил, что американские военные постоянно провоцируют Россию и в Черном море. На этой неделе туда снова зашел эсминец "Дональд Кук". Любопытна реакция на статью британского издания со стороны интернет-пользователей, в частности, в Германии. Один из них, к примеру, отметил, что Америка вновь взяла курс на разжигание войны. Другой замечает, что не может припомнить подобных действий со стороны России. Еще один пользователь написал, что страны с удовольствием откажутся от такой "ведущей роли" США в мире.

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