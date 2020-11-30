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Засыпало все: как выглядит Норильск после "снежного апокалипсиса"

22:40
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Местным жителям приходится пробираться сквозь сугробы

В Норильске коммунальные службы в авральном режиме ведут борьбу со стихией. Мощные снегопады, которые не прекращаются уже несколько дней, обрушили на северный город почти две месячные нормы осадков. Улицы скрылись под метровыми сугробами. Автомобилистам с трудом удаётся найти припаркованные во дворах автомобили. Жителям, чтобы просто выйти из подъезда, приходится при помощи лопаты прокладывать себе путь. Ученикам второй смены разрешили не посещать школы. Перенесены некоторые авиарейсы.

Бесстрашный укротитель снежной стихии Олег из Норильска прославился на всю страну. Видео о том, как автолюбитель машину откапывал, а затем дорогу расчищал, облетело соцсети. Пользователи Олегу искренне сочувствовали, желали терпения, сил и удачи.

И таких, как Олег, сегодня в каждом норильском дворе! Движение транспорта парализовано. Некоторые трассы закрыты. И не то, чтобы жителей северного города можно было сугробами удивить, но снег шел пять дней подряд. Выпало две месячных нормы осадков. Да еще и сильный ветер.

Засыпало все: дороги, дворы, тротуары. Высота сугробов местами более двух метров. Под снегом оказались даже окна первых этажей жилых домов. Снежные шапки и на крышах. Жители опасаются, кто кровля может не выдержать.

Школьникам, которые учатся во вторую смену, городские власти разрешили не посещать занятия. Дошколятам сложнее. Одних дома их не оставишь, а родителям еще нужно вовремя попасть на работу. Путь в детский сад сродни полосе препятствий.

Прогнозы синоптиков оптимизма не внушают – в ближайшие дни в Норильске опять снегопад и сильный ветер. А сегодня еще и полярная ночь наступила. Продлится она 45 дней.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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