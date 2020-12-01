Путин рассказал о потенциале российской нефтехимии

Потребность в продукции глубокой переработки сырья растёт

Владимир Путин во вторник в Тобольске. Глава государства посетил новое предприятие - завод "ЗапСибНефтехим". Крупнейший в стране комплекс по производству полимеров начал работу год назад, передает "ТВ Центр".

Сейчас он с опережением графика вышел на проектную мощность - более двух миллионов тонн продукции ежегодно. Это позволит в значительной мере вытеснить с российского рынка импортные полиэтилен и другие материалы.

Завод полностью отвечает природоохранным требованиям. Например, не сбрасывает в водоёмы никаких отходов. На совещании по развитию отрасли, прошедшем в режиме видеоконференции, Владимир Путин отметил, что потребность в продукции глубокой переработки сырья растёт и будет расти гораздо более высокими темпами, чем спрос на саму нефть. В России будут создаваться новые подобные предприятия. Несколько проектов уже запущено. С другой стороны, необходимо формировать и спрос на продукцию российской нефтехимии.

"Полимерные материалы широко востребованы в строительстве, медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве, пищевой промышленности и в целом ряде других отраслей. Их использование открывает новые серьёзные и широкие возможности. Позволяет снизить производственные и эксплуатационные издержки, причём в разы. В том числе за счёт более долгого срока службы полимерной продукции. Выгода от её внедрения в сравнении с устаревшими материалами совершенно очевидна. Для примера, в ЖКХ полимерные трубы позволяют экономить до 50 процентов затрат на обслуживание водопроводов и канализаций. При этом доля полимерных решений в ЖКХ у нас составляет 35 процентов. А в той же Европе, как говорил, помню, 85", - отметил Путин.

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