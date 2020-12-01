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Появилось видео с места наезда на пешеходов в Трире

17:22
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Множество человек пострадали

Два человека погибли и, по разным данным, от 10 до 15 пострадали в Трире. В центре города на пешеходной улице автомобиль протаранил толпу людей.

Как заявили в полиции, серый внедорожник двигался со скоростью около 70 километров в час. Водитель машины уже задержан. Его мотивы пока неизвестны.

На месте происшествия работают следователи и представители экстренных служб. Местные власти призывают жителей города избегать этого района до особого распоряжения. В Сети начали появляться кадры с места происшествия.

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Место наезда на пешеходов в городе Трире в Германии
Место наезда на пешеходов в городе Трире в Германии
Место наезда на пешеходов в городе Трире в Германии
Место наезда на пешеходов в городе Трире в Германии
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