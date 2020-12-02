Меркель не исключила новой волны коронавируса в Германии

Граждане должны соблюдать карантинные меры

По последним данным, общее число инфицированных в мире достигло 63 миллиона 900 тысяч. Меры, которые принимают для борьбы с вирусом, серьёзно бьют по экономике многих стран, передает "ТВ Центр".

В Великобритании - крупнейшее банкротство с начала пандемии. О прекращении деятельности объявила одна из самых больших торговых сетей. Работу потеряют 13 тысяч жителей королевства. Власти страны решили отменить карантин и заменить его локальными ограничениями в зависимости от ситуации в каждом конкретном регионе. Эта схема вступит в силу завтра.

Во Франции, где меры санитарного контроля начали смягчать с конца ноября, вновь откроют для посетителей Эйфелеву башню. Попасть на неё можно будет начиная с 16 декабря.

А вот в соседней Германии не исключают третьей волны коронавируса. Накануне Ангела Меркель заявила, что граждане страны должны соблюдать карантинные меры, а в течение зимы нужно "оставаться очень и очень внимательными".

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