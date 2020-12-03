В России впервые выявили больше 28 тысяч новых случаев коронавируса

Выздоровели 29502 человека

За последние сутки коронавирусом в России заболели еще 28145 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе. Это максимум с начала пандемии.

В Москве COVID-19 подтвержден еще у 7750 человек, в Подмосковье выявлено 1193 новых случая.

Выздоровели за сутки 29502 человека, в том числе в Москве - 6849. Скончались 554 заболевших, из них 73 - в столице.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заболели 2375546 человек. Выздоровели 1859851 заболевший. Скончались 41607 человек.

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