Путин потребовал следить за нуждами инвалидов

Безбарьерные требования должны неукоснительно соблюдаться регионами

Отношение к людям с ограниченными возможностями - показатель зрелости общества. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

Президент провёл её по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огарёве, передает "ТВ Центр". Он напомнил о поправках к Конституции, принятых летом. Среди них есть и те, что закрепили положения о социальной защищённости людей с ограниченными возможностями.

"Я считаю очень важным, что инициаторами этой поправки, как и многих других изменений в Основной закон, стали именно представители общественных организаций. Кстати, предложение провести нашу сегодняшнюю встречу также прозвучало в ходе общения с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию", - заявил Путин.

Кроме того, президент потребовал от регионов неукоснительно соблюдать требования к безбарьерной среде.

"Делать это нужно, разумеется, не для "галочки", не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть. Делать это нужно для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников", - заявил Путин.

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