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Собянин рассказал о создании нового спорткомплекса в Сокольниках

17:27
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Строительство в Москве продолжается, несмотря на коронавирус

Пандемия не помешала строительству новых физкультурно-оздоровительных объектов в Москве

На данный момент строятся около 60% объектов в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра теннисного центра "Спартак" в Сокольниках. Там сейчас завершаются работы по приспособлению под современное использование.

"Мы со своей стороны облегчаем, насколько это возможно, их вклад, упрощаем процедуру, снижаем стартовую цену для городской земли, и, конечно же, все это дает новую синергию, новые возможности занятия спортом для москвичей", - заметил градоначальник.

В частности, в Сокольниках реализуется стразу три частных проекта. Это ледовый и теннисный центры, а также ледовый дворец. Они будут оснащены новыми технологиями.

Заместитель председателя правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко при посещении теннисного центра отметил, что объект сделан в соответствии со всеми новыми требованиями сохранения окружающей среды.

"Это объект - пример для частно-государственного партнерства", - подчеркнул он, добавив, что в новой стратегии правительства по развитию спорта до 2030 года как раз красной линией идет взаимодействие бизнеса и государства.

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