Их подвиги нельзя забыть: в России отмечается День Героев Отечества

Они удостоены самых почетных государственных наград

Дань мужеству, доблести и отваге. 9 декабря в России отмечают День Героев Отечества - тех, кто рисковал жизнью - а иной раз и вовсе шел на верную смерть - но сделал все, что мог, чтобы спасти других.

В этой семье сегодня вспоминают своего героя - Петра Василевича Еремеева - советского летчика, совершившего первый ночной таран в небе над Москвой.

"В час 30 минут он вылетел на патрулирование и заметил самолет, который был снаряжен бомбами и летел на Москву, он расстрелял все патроны, а что было делать - он погнался за ним и решил его таранить", - рассказывает дочь погибшего лётчика Лариса Солодовник.

Своим винтом он повредил крыло противника. Самолеты развалились в воздухе. Немецкий бомбардировщик так и не достиг цели. Петр Еремеев успел выпрыгнуть и раскрыть парашют. За первые месяцы Великой Отечественной войны он совершил 70 боевых вылетов. Погиб в неравном воздушном бою в Тверской области. Обломки истребителя и останки пилота поисковики обнаружили этой весной.

Летчика захоронят с почестями на родине в Челябинской области. О героях сегодня говорят по всей стране. К мемориалам несут цветы и свечи. Навещают и поздравляют ветеранов. Андрею Лаврентьевичу Титенко - 101 год. В 1945-м он участвовал в боях за Калининградскую область. Его артиллерийское орудие оказалось в тылу врага, и он несколько часов, до подхода подкрепления, оборонял позицию. Получил ранение, но защищал сослуживцев.

Героя Советского союза Геннадия Кучкина, который сумел остановить наступление группы боевиков во время операции в Афганистане, прямо возле его дома поздравляют с оркестром.

Артем Катунькин в 2012 участвовал в разведывательной операции в Кизлярском районе Дагестана. Взяли в кольцо замаскированную базу боевиков. Те прошли на прорыв. Артем принял на себя основной удар, смог отбросить противника и спасти товарищей. За этот подвиг получил звезду Героя России.

"Я всегда говорил и буду говорить, что это не только моя награда, а награда, в первую очередь, тех товарищей, которые несут рядом с тобой службу", - отметил Артем Катунькин.

Сменяются эпохи и поколения, но настоящих героев всегда отличают доблесть и честь, верность дружбе и любовь к Родине.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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