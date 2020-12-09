Стартовал финал молодежного кубка по менеджменту "Управляй!"

Цель мероприятия - раскрыть потенциал юных управленцев

В Москве стартовал финал национального молодёжного кубка по менеджменту "Управляй!". Это один из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".

В конкурсе принимают участие студенты и выпускники образовательных учреждений в возрасте от 18 до 25 лет. Это 157 человек из более чем 90 вузов. Все они разобьются на команды и создадут своё мини-предприятие, которым им предстоит управлять. Цель чемпионата - раскрыть потенциал юных управленцев, проверить их навыки в формате бизнес-игр и помочь с трудоустройством.

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