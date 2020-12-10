Вопрос международного престижа: почему Турция не откажется от российского оружия

Свое мнение по этому вопросу высказал Игорь Коротченко

Продолжит ли Турция закупать российское оружие? Какие санкции по отношению к Анкаре может применить Вашингтон? Начнет ли администрация Байдена диалог с Россией с позиции силы? Насколько реально создание российско-китайского военного блока?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона".

"Я полагаю, при любых раскладах Турция не откажется от С-400. Во-первых, чтобы не потерять международный престиж. А, во-вторых, чтобы ключи от турецкого неба были исключительно в руках Эрдогана", - заявил Коротченко.

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