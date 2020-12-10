Конфликт властей Санкт-Петербурга и рестораторов. Главное

Бары не хотят подчиняться требованиям

Ночной рейд по барам Санкт-Петербурга завершился уголовными делами. В ночь со вторника на среду нарушители были выявлены в Центральном районе северной столицы. Ситуация с коронавирусом крайне напряженная, власти ввели ограничения на работу общепита - в 23.00 все должны закрываться. А с 30 декабря по 3 января бары и кафе вообще не будут принимать посетителей. Рестораторы и владельцы питейных заведений выступили против этих вынужденных мер, а некоторые заявили, что продолжат работу в штатном режиме.

Среда, три часа ночи, в баре нет свободных мест, притом, что ночью работа подобных заведений запрещена. Про маски, похоже, не слышали ни сотрудники, ни посетители.

Рейды в городе идут с апреля - с начала действия первых ограничений, но все без особого успеха. Владельцы заведений срывают печати и продолжают работу. Следственный комитет подключился, что называется, в качестве тяжелой артиллерии. Как показали последние визиты силовиков, с их аргументами спорить сложнее.

"По факту выявления в ночь с 8 на 9 декабря текущего года в барах, расположенных в Центральном районе города, нарушений санитарно-эпидемиологических норм возбуждено два уголовных дела", - сообщил представитель управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

В преддверии новогодних праздников возрастает противостояние петербургской власти и ресторанного бизнес-сообщества. 25 декабря в городе начинают действовать новые меры: работа баров и ресторанов будет запрещена с 19.00 часов до 06.00 утра. Это должно помешать проводить корпоративы. А полное закрытие общепита с 30 декабря по 3 января исключает массовое празднование Нового года.

"Это очень тяжелое решение. Предприниматели, которые рассчитывали на то, что, да, действительно, за эти праздники они резко улучшат свое финансовое положение и, может быть, наверстают то, что они потеряли, не смогут этого сделать. Мы все очень хорошо понимаем", - заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Рестораторы с таким "запретительным" подходом не согласны.

"Малый бизнес - это основа городской экономики, а может, и федеральной. Это люди, рабочие места. Неужели толкучка в метро или новогодние очереди в "Ленте"... вы были в торговом центре? Какая там социальная дистанция?" – возмущается предприниматель Никита Фарбесс.

Фарбесс - один из тех, в чей бар сегодня ночью приходили следователи. Заведение работало после запрещенных 23 часов сознательно. Никита - один из участников так называемой "Карты сопротивления". Это набирающее в Петербурге популярность движение рестораторов, которые готовы нарушить губернаторский запрет и открыто заявляют об этом. Как говорят предприниматели, без работы в Новый год их бизнес вряд ли выживет, так что терять нечего. Власти призывают к диалогу.

"Надо, чтобы бизнес вот этот диалог провел с медицинскими учреждениями. А администрация города должна быть в этом споре неким арбитром. И, может быть, тогда было бы какое-то более разумное решение найдено", - говорит председатель Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев.

До Нового года остаётся три недели. Пути решения предлагают и посетители баров - обычные петербуржцы, которые не хотят остаться без праздника: "Можно сделать как в банках и на заправках - повесить прозрачные экраны, которые одну компанию отгородят от другой".

Вечером в среду губернатор Санкт-Петербурга провел первую встречу с известным представителем ресторанного бизнеса, владельцем крупной сети общепита. В преддверии Нового года в правительстве все же пообещали предоставить дополнительные меры поддержки.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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