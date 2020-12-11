Экономика, политика и коронавирус: какие прогнозы дали эксперты на 2021 год

Прогноз от датского Saxo Bank вышел традиционно шокирующим

Пандемия остается главным фактором, от которого в своих прогнозах на будущий год отталкиваются различные аналитики и эксперты. А прогнозов в преддверии Нового года - множество. И каждый привлекает внимание, как может. Выпущенный на неделе прогноз от датского Saxo Bank - того самого, что в прошлом году напророчил поражение Дональда Трампа на президентских выборах - вышел традиционно шокирующим.

Компания Amazon в 2021 году купит Кипр. Пожалуй, это самое громкое и странное предположение от аналитиков банка. Впрочем, странным оно кажется только на первый взгляд. Денег у IT-гиганта более чем достаточно даже для покупки небольшого государства. К тому же, компания сейчас ежегодно платит миллиарды долларов налогов в американскую казну, Кипр же давно известен офшорами и низкими ставками.

"В попытке окончательно решить свои проблемы, компания перенесет свою штаб-квартиру на Кипр. У компании будет такое серьезное представительство, что она, по сути, купит все политические силы на всех уровнях. Она получит возможность самостоятельно определять налоговые условия и будет, по сути, контролировать сама себя. Но Европейский Союз может из-за этого наложить санкции на компанию, а Кипр даже исключить из ЕС", - полагает финансовый аналитик Алтея Спиноцци.

В Брюсселе прогноз банкиров пока не прокомментировали, и вряд ли будут. На сайте банка заголовок честно предупреждает, что их предсказания могут быть шокирующими и скандальными. Но далеко не все. Среди менее одиозных и более логичных – Германия спасет Францию от краха экономики.

В следующем году аналитики прогнозируют рост госдолга Пятой Республики до 120% ВВП. Чтобы избежать французского дефолта, который с большой вероятностью потянет за собой всю Европу, Берлин распорядится включить печатный станок. Это девальвирует валюту, но позволит Парижу выплатить долги. Параллельно ЕС и Азия нарастят выработку зеленой энергии, что спровоцирует значительный рост цен на серебро – его используют при производстве солнечных панелей.

"Мы увидим хороший спрос со стороны Китая, вырастет потребность в солнечных панелях у Европы. Учитывая, что президентом в США стал Джо Байден, мы можем прогнозировать и рост спроса на американском рынке. Добавим к этому доллар, ослабление которого продолжится, а также вакцинацию, которая убьет вирус, но не поможет справиться с возросшей долговой нагрузкой, а еще риск высокой инфляции. Все эти факторы должны подтолкнуть серебро к росту, и мы рассчитываем, что его стоимость удвоится, и составит 50 долларов", - заявил финансовый аналитик Оле Хансен.

Впрочем, периодически аналитики банка оказываются заложниками точности собственных прогнозов. Например, на этот год они предсказывали рост цены на нефть до 90 долларов за баррель. Котировки в конце года, и правда, пошли вверх, но еле приблизились к полусотне. Еще из несбывшегося: выход Венгрии из Евросоюза, дефолт в ЮАР и резкий подъем ставок Европейским центробанком.

"Подобного рода практика существовала и раньше. Если рассуждать серьезно и пытаться анализировать эти прогнозы, достаточно посмотреть предыдущие и увидеть, сбылись они или нет. Ответ заранее очевиден. Они, как правило, не сбываются. Другое дело, что какое-то время у экспертов есть, что пообсуждать. С ухмылкой на лице или с улыбкой на лице, но, так или иначе. Позиционируя себя на определенном информационном пространстве, серьезные институты, банки, либо другие структуры, которые заинтересованы в том, чтобы быть на слуху, они решают, прежде всего, пиаровские задачи", - прокомментировал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Но дело не только в безобидном пиаре. Порой, западные аналитики и рейтинговые агентства пугают апокалиптичными прогнозами, чтобы выставить в неприглядном свете конкурентов. Часто в роли такого конкурента выступает Россия.

"Часть кругов заинтересована в том, чтобы Россия имела негативный инвестиционный имидж. Это связано с их политическими представлениями о том, как все должно быть. С другой стороны, структуры-спекулянты также заинтересованы в этом, чтобы акции российских компаний находились на уровне мусорных, чтобы их можно было купить дешево. Но затем неизбежно наступает обратное движение. Выясняется, что Россия изобрела вакцину первой, что потенциал России гораздо серьезнее, чем "рассчитывали" западные компании. Акции растут, люди и структуры получают прибыль", - уверен Мухин.

В такой ситуации давать негативные прогнозы не решаются даже на Западе. В банке Goldman Sachs считают, что рубль в будущем году станет лучшей по доходности валютой. В тройку лидеров его ставят и аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. С западными прогнозами солидарны и российские эксперты.

"Рубль – валюта недооцененная. Валюта, которая имеет большой потенциал, но при этом подвержена очень сильному политическому влиянию – спасибо нашим западным партнерам. Насчет рубля существует громадное количество стереотипов. О том, что это слабая деревянная валюта и так далее. Но достаточно просто посмотреть на географическую карту и карту полезных ископаемых, чтобы понять, что на самом деле, привязав рубль к этим самым полезным ископаемым или золотому стандарту, наша валюта решает вопросы конвертируемости, что называется, по щелчку пальцев", - заявил Мухин.

Американскую валюту, судя по прогнозам, наоборот, может ждать худший год в истории. Стоимость доллара уже начала падать, но пока это еще можно списать на сезонный фактор, коронавирус и политическую неопределенность. В 2021 году, независимо от имени нового лидера, старые президенты на банкнотах могут значительно потерять в цене.

"Если приходит Трамп, мы планируем спад в американской экономике, но управляемый. Примерно 10 процентов в год на протяжении нескольких лет. А вот если приходит Байден, то он полгода где-то продерживает статус-кво, а дальше обвал в течение года-полутора раза в 2-2,5 американской экономики. И это, конечно, тотальная катастрофа", - уверен Михаил Хазин, экономист, президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина.

Впрочем, прогноз даже о тотальной катастрофе главной экономики мира не сравнится по зрительскому вниманию с новостями о коронавирусе. Мир уже почти год живет в условиях новой реальности, когда вместо стоимости барреля или валютного курса, люди следят за статистикой по заболевшим. Поэтому любой прогноз об окончании пандемии сразу выходит в новостной топ. Даже если предположение высказывает медийная персона, далекая от медицины. Вот и бывший глава компании Microsoft Билл Гейтс сыграл в оракула.

"Если мы сможем привить порядка 30-40 процентов населения, то этого будет вполне достаточно для того, чтобы остановить экспоненциальный рост. Мы на это очень рассчитываем. Далее, к концу 2021 года, мы почти завершим вакцинацию. Этот процесс может затянуться до начала 2022 года", - сообщил основатель Microsoft, меценат Билл Гейтс.

Если миллиардер окажется прав, то 2021 год для большинства людей в разных странах по-прежнему пройдет под знаком коронавируса. Повсеместно отменять локдаун станут не раньше середины следующего года. И то, если не начнется очередная, третья волна пандемии. О возможности такого сценария заявил спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро.

"Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", - сообщил Набарро.

В то же время смелые по части политики и экономики аналитики из Saxo bank в предсказаниях относительно коронавируса осторожничают. Просто шанс угадать еще ниже, чем в случае, например, с ценой на нефть. Зато народные умельцы в интернете бросили все силы на производство мемов о новом 2021 и уходящем годе. Как всегда в таких случаях, не обошлось без котов. А вот так 31 декабря может выглядеть вешалка в доме, где принимают гостей (см. видео).

- Мне кажется, 31 декабря никто не будет смотреть "Иронию судьбы", звонко смеясь и строгая салаты. Все будут просто молча ждать полуночи, а потом вздохнут с облегчением и пойдут спать, не говоря ни слова. - Если бы на этот год можно было оставить отзыв, то я бы поставил одну звездочку. И то, чисто за сюжет! - Что ты попросишь у Деда Мороза в Новом 2021-м году? Пощады!

Денис Большаков, Павел Ермоленко, Екатерина Симанович, "В Центре Событий".

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