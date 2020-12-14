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В Москве начинается запись на вакцинацию для работников МФЦ и торговли

08:19
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Ранее препарат был доступен только людям из основной группы риска

В Хабаровский край доставили новую партию "Спутник V", а в Москве открывается запись на вакцинацию для новых групп риска - работников культуры, сферы торговли и услуг, сотрудников МФЦ. Прививочная кампания проходит и в армии. В Центральном военном округе получили дополнительные средства индивидуальной защиты и системы выявления коронавируса. Груз в Екатеринбург и Самару доставили на самолётах Ил-76 и Ту-134. Два миллиона масок и несколько тысяч ПЦР-тестов будут распределены по воинским частям и учебным заведениям. Специалисты военного госпиталя, развёрнутого в Хакасии, поделились опытом по борьбе с COVID-19 с гражданскими коллегами. Военные врачи посетили республиканскую клиническую больницу. В регионах проходят антикоронавирусные рейды, в ходе которых выявляются нарушения.

Никакой социальной дистанции - причём толпятся люди не только в районе сцены. О правиле носить маски в помещении от радости забыли все - без средств защиты гости и даже персонал заведения. Пандемия со всеми её ограничениями где-то там за дверью.

Фрагменты с концерта звёздные посетители московского бара радостно транслируют в соцсети - никто даже не пытается ничего скрывать. Не закончилось веселье и после положенного в 23 часа отбоя. Вечеринкой заинтересовались в Роспотребнадзоре. Заведению теперь грозит серьёзное наказание за несоблюдение коронавирусных ограничений - вплоть до приостановки деятельности и крупного денежного штрафа. На нарушениях режима работы поймали и столичный караоке-клуб. Камеры мобильных телефонов посетителей зафиксировали время посиделок. Полный зал развлекающихся и после полуночи.

Владельцы увеселительных заведений уверяют: все необходимые требования властей соблюдаются, а ношение защитных средств уже на совести каждого посетителя - мол, не наденешь же на них маски насильно. Только вот объяснить, почему при этом некоторые клубы и бары ушли в подполье и активно ждут гостей и после 11 вечера, никто не может. Соблюдение мер предосторожности - главное условие работы магазинов, ресторанов и салонов красоты. Только так можно держать распространение инфекции под контролем. Большинство к этим правилам привыкло и без масок стараются даже не выходить.

О том, насколько всё-таки опасна пандемия, всем неверующим готовы рассказать врачи, которые каждый день в красной зоне делают всё возможное, чтобы спасти заболевших. Ситуация с коронавирусом в некоторых регионах остаётся сложной. Даже тем, кто уже привился от COVID-19, пока не следует убирать маски и перчатки в ящик. Масштабная вакцинация доступна уже практически на всей территории страны - прививать добровольцев "Спутником V" готовы на Чукотке.

Первые 200 доз препарата доставили в Ставропольский край. Для прививок оборудовано сорок пунктов. В первой волне - медики, учителя, военные и сотрудники экстренных служб.

Полностью иммунитет у добровольцев сформируется только после второго укола. Препарат двухкомпонентный, вторая доза вводится в организм через 21 день. Прогнозы у вакцины хорошие - действие может сохраняться до двух лет, об этом говорят производители "Спутника V".

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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