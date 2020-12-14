Ялта перешла на почасовой график подачи воды

Это сделано в целях экономии

Города и посёлки Крыма переходят на подачу воды из подземных источников. Это поможет быстро решить проблему, возникшую из-за критического обмеления водохранилищ. Самая напряжённая ситуация сейчас в Ялте. А в восточной части полуострова новые скважины уже готовы.

Кратковременные осадки наполнили Учан-Су - самый высокий водопад на полуострове. С высоты почти 400 метров снова падают струи воды. Эти потоки сейчас наполняют озеро Могаби. Резервный источник для снабжения нескольких районов Ялты. Основные водохранилища обмелели до критической отметки, передает "ТВ Центр".

График строгий – по три часа утром и вечером. Бесперебойное водоснабжение остается только в медучреждениях Ялты. Возле соцобъектов и на улицах устанавливают резервуары с водой.

Сложная ситуация по всему полуострову. Уже завтра в Симферопольское водохранилище прекращается подача воды из Тайганского. Оставшийся ресурс будут использовать для обеспечения Белогорска.

Аянское водохранилище – самое маленькое из тех, что снабжают столицу полуострова и самое истощенное. Этих запасов хватит менее чем на 8 дней. Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены менее чем на 15%. Крым ускоренными темпами переходит на подземные источники.

Пять скважин - 22 тысячи кубов в сутки – объем который даст только Бештрек-Зуйский водозабор. Это четверть потребляемого Симферополем объема. Строители сейчас прокладывают 19-километровый водовод. Закончить должны в апреле, но работают с опережением графика.

Водозаборы для восточной части полуострова готовы. Населенные пункты от Феодосии до Керчи уже получают из артезианских скважин почти 200 тысяч кубометров в сутки. Пока вода подается по Северо-Крымскому каналу, но уже через два года будет построен новый тракт.

Раньше 85% воды поступало из Днепра. Но Украина перекрыла Северо-Крымский канал. В октябре в России началась реализация правительственного плана по обеспечению Крыма и Севастополя водой. Помимо ремонта сетей и бурения скважин, в планах строительство опреснительных установок. Пилотный проект реализуют в Николаевке. Еще 4 станции должны появится на южном берегу Крыма.

Быстро и кардинально изменить ситуацию могут только обильные осадки. В октябре в Крым уже прилетал специальный самолет "Росгидромета", но вызванные дожди оказались кратковременными. Еще одну попытку сделают в январе. Попробуют спровоцировать снегопад. Главное, чтобы погода была подходящая. Пока же над всем полуостровом – безоблачное небо.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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