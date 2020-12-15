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Военные химики провели дезинфекцию помещений для вакцинации в Москве

08:59
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Масштабная вакцинация от коронавируса продолжается по всей России

Масштабная вакцинация от коронавируса проходит по всей стране. Сегодня ещё одна партия вакцины будет отправлена в регионы.

В Ярославской области уже получили около одной тысячи доз "Спутника V". В первую очередь прививают медиков, а также людей из групп риска. Очередную поставку ожидают и на Чукотке.

В Москве в пунктах проведения вакцинации военные химики провели дезинфекцию помещений, передает "ТВ Центр". Специальной обработке подверглись кабинеты первичного осмотра и сами помещения, в которых делают прививки.

В Хакасии для лечения больных коронавирусом привлечены военные медики, они используют комплексный подход при лечении. При поступлении пациента специалисты проводят полное обследование и прогнозируют течение заболевания. Временный военный госпиталь развернут на базе реабилитационного центра в Черногорске.

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