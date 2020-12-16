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Директор московского супермаркета обворовал свой сейф и попал на видео

14:24
  • среда
  • 16 декабря 2020

Его вычислили по стоящим в кабинете камерам

В Новой Москве 33-летний директор продуктового магазина притворился вором и украл деньги из сейфа организации.

В полицию заявил сотрудник службы безопасности магазина и рассказал о пропаже 1,7 миллиона рублей, пишет издание "Подъем". Правоохранительные органы быстро вычислили злоумышленника по записям с камер видеонаблюдения и оперативно его задержали. Как оказалось, преступник потратил деньги на свои нужны, рассказали в столичном главке МВД.

На кадрах, опубликованных в Сети, можно заметить, что для совершения преступного умысла 33-летний мужчина специально надел черную и неприметную одежду. Зайдя в подсобное помещение, он достал ключи, уверенным движением руки открыл сейф и достал из него деньги. Затем злоумышленник закрыл дверцу и спокойно покинул помещение.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении.

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