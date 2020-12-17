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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 74 млн

08:14
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в мире перевалило за 74 миллиона. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В Лондоне этой ночью введён режим изоляции. Буквально за считанные минуты до его начала полицейские всё ещё пытались отправить по домам шумные компании из популярного района Сохо. Ограничительные меры, введённые в Великобритании, будут действовать и на Рождество. Бары и рестораны не откроют, ходить в гости тоже разрешено только  с ограничениями. А один из министров кабинета Бориса Джонсона и вовсе заявил, что празднование Рождества лучше перенести на Пасху.

Пустуют улицы многих европейских городов. В обычно многолюдной столице Нидерландов сейчас можно встретить редких прохожих. В стране до 19 января действует локдаун.

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