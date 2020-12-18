Коронавирус в России: испытания третьей вакцины продолжаются

Активно прививают врачей, учителей и соцработников

Оперативный штаб представил последние данные о распространении коронавируса в России. За минувшие сутки выявили ещё 28552 новых случая. Из больниц выписаны 26093 человека. Продолжаются клинические испытания третьей отечественной вакцины от ковида разработки научного центра имени Чумакова. Другим нашим препаратом "Спутником V" уже прививают врачей, учителей и соцработников.

Всё строго по инструкции. В Кировскую область доставили уже две партии вакцины от коронавируса – всего 900 доз. В первую очередь прививают медиков, учителей и соцработников. Каждому вручают памятку.

"Что можно, чего нельзя делать после прививки? Знаете, нельзя мыться определённое количество дней, нежелательно ходить в сауну", - говорит и.о. главного врача Кировского клинико-диагностического центра Софья Войтко.

Параллельно в Кирове продолжаются клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, разработанной научным центром имени Чумакова. 70 добровольцев находятся дома, ведут обычный образ жизни и чувствуют себя хорошо. Медики постоянно следят за их состоянием.

Новые партии "Спутника V" поступают во все регионы. В Югре получили более 1300 доз, более 700 жителей прошли иммунизацию, некоторые - уже вторым компонентом вакцины. 85 человек привили в Нижневартовске – они ведут онлайн-дневники на сайте госуслуг, врачи ежедневно следят за их самочувствием. В ближайшее время здесь ждут еще 120 доз препарата.

"В первую очередь мы прививаем медработников, конечно, тех, которые находятся в красной зоне, но здоровы на момент проведения прививки. Мы прививали в этот раз еще и работников соцучреждений, и педагогов. Я сама сделала вчера прививку и доверяю нашим ученым, ощущения самые прекрасные!", - говорит врач-эпидемиолог Нижневартовской городской поликлиники Ирина Егорова.

Большеглушицкая больница в Самарской области стала центром вакцинации – сюда на прививку приезжают врачи, медсёстры и водители скорых из соседних регионов.

"У нас специальность связана с больными, часто встречаемся с коронавирусными больными, поэтому эта прививка для нас необходима", - говорит врач Нефтегорской ЦРБ Владимир Щекаев.

"Это важно для профилактики здоровья и здоровья окружающих, я не болела и надеюсь, что не буду болеть, надеюсь на прививку", - говорит медицинская сестра Борской ЦРБ Светлана Айгорова.

Вакцинация продолжается по всей стране - по мере поступления новых партий "Спутника V" прививку смогут сделать все больше категорий россиян. Так, в Москве с понедельника такую возможность уже получат работники промышленности, транспорта и СМИ.

Полина Кастрицкая, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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