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Путин обсудил с Совбезом связанные с искусственным интеллектом угрозы

18:01
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Этот вопрос представляет сегодня исключительную важность, отметил президент

В пятницу Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Главной темой обсуждения стала нейтрализация угроз национальной безопасности, которые связаны с развитием в ведущих армиях мира технологий искусственного интеллекта военного назначения, передает "ТВ Центр".

Как подчеркнул президент, этот вопрос представляет сегодня исключительную важность. Соответствующий доклад представил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.  

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