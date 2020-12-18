Путин обсудил с Совбезом связанные с искусственным интеллектом угрозы

Этот вопрос представляет сегодня исключительную важность, отметил президент
В пятницу Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Главной темой обсуждения стала нейтрализация угроз национальной безопасности, которые связаны с развитием в ведущих армиях мира технологий искусственного интеллекта военного назначения, передает "ТВ Центр".
Как подчеркнул президент, этот вопрос представляет сегодня исключительную важность. Соответствующий доклад представил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"