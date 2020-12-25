Кудрявцева в леопардовом платье сводила дочь на первый утренник

Малышке очень понравилось

Телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем Игорем Макаровым сводили свою маленькую дочь на ее первую новогоднюю елку. Фото и видео с торжества телеведущая поделилась в своем инстаграме.

Маша – так зовут малышку – была удивлена происходящим и полчаса не решалась присоединиться к другим детям, рассказала Кудрявцева. Однако потом все же осмелела и "разошлась на бумажной дискотеке".

Сами родители, судя по их сияющим лицам, тоже остались довольны праздником. Кстати, Лера Кудрявцева для новогодней елки выбрала смелый наряд – телеведущая облачилась в леопардовое платье.

Выход "в люди" звездной пары не оставил поклонников равнодушными. Их буквально засыпали комплиментами в комментариях.

"Теть Лера, вы просто красотка такая. Честно говоря офигел, когда узнал, что вам 49 и думал, что вам максимум 35" (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, - прим. редакции). "Какая красивая семья. Счастья, здоровья радости смеха в доме солнечного позитива и настроения". "Какая же она у вас лапушка!!!! Хорошенькая, глазки красивущие, эти хвостики на голове, я не могу, прелесть девочка!!!!!" "Это самая милая Снегурочка, которую я когда-либо видела".

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