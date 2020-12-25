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Первая взлетно-посадочная полоса открылась в "Шереметьево" после ремонта

14:52
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Открывали ВПП в торжественной обстановке

В аэропорту "Шереметьево" вновь заработала первая взлетно-посадочная полоса. Ее открыли после ремонта, который длился почти год. И теперь это высокотехнологичный объект с ранним оповещением о гололеде и новейшей радиомаячной системой захода на посадку.

Благодаря увеличению мощности, воздушная гавань за час сможет отправлять и принимать 110 самолетов. А за год услугами аэропорта воспользуются больше 100 миллионов человек. Открывали взлетно-посадочную полосу в торжественной обстановке - с парадом аэродромной техники.

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