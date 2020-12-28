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Титов доложил Путину о ситуации с бизнесом во время пандемии

14:21
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Только 13% компаний нарастили объемы производства в новых условиях, отметил омбудсмен

Более 80% предприятий пострадали от экономических последствий, связанных с пандемией. Об этом сообщил Владимиру Путину омбудсмен Борис Титов. Президент провёл с ним рабочую встречу в Кремле, передает "ТВ Центр".

"Борис Юрьевич, вопросов, наверняка, ко мне накопилось. Прежде всего, хотел бы отметить, что у нас во всех субъектах Российской Федерации приняты субъектовые законы, на основе которых организована работа Ваша и Ваших коллег, которые занимаются вопросами обеспечения интересов бизнеса. Мы поговорим сейчас об этой формальной стороне дела отдельно, но просил бы Вас начать с ваших оценок того, как работают предложенные государством инструменты поддержки бизнеса в этих непростых условиях борьбы с пандемией", - сказал Путин.

"Действительно, наш институт работает. И, наверное, самое сложное за всю историю нашего института время работы было как раз в пандемию, потому что коронавирус принёс очень много проблем в целом стране, но особенно для бизнеса, и особенно в этот раз пострадал самый малый бизнес", - сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Только 13% компаний, как отметил Титов, нарастили объёмы производства в период пандемии. Многие чувствуют себя неуверенно. Поэтому меры поддержки, о которых объявило государство, особенно актуальны. Ими воспользовались более 50% бизнесменов. Важным шагом стало решение не вводить в стране карантин, иначе значительному числу предприятий пришлось бы закрыться.

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