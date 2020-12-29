Число жертв землетрясения в Хорватии увеличилось до 6

И это уже второе ЧП в регионе за сутки

В Хорватии по меньшей мере 6 человек погибли и более 20 пострадали в результате мощного землетрясения. В эпицентре стихийного бедствия оказался город Петриня в центральной части страны. В хорватской столице Загребе раскачивались дома, но обошлось без разрушений. Повреждения получили здание МИД и другие объекты в историческом квартале. Ощутили подземные толчки и в соседних странах: Италии, Австрии и Словении.

В облаке пыли ничего не разглядеть. Крики, паника. Земля уходит из-под ног. Хорватский городок Петриня землетрясение превратило в руины за секунды. Кругом груды кирпича, стекла, бетона. Искореженные обломки автомобилей. Те, кто сумел выбраться, бросаются на помощь оказавшихся под завалами.

По меньшей мере 20 человек были госпитализированы, двое из них - в крайне тяжелом состоянии. Еще сотни лишились крова. Подземные толчки были зафиксированы около полудня по местному времени. Магнитуда – 6,3 по 12-балльной шкале Рихтера. Обрушилось здание школы, детского сада. Сильно пострадала больница, где находились пациенты с коронавирусом. Их эвакуировали в госпитали соседних городов.

В Петриню и соседний Сисак уже прибыли дополнительные бригады медиков, спасателей. А также военные, которые займутся разбором завалов. В зону землетрясения попал и Загреб. Хорватская столица - в 50 километрах от эпицентра. Но толчки были такой силы, что в магазинах с полок разлетались товары. А в жилых домах ходуном ходили полы и стены. Половина хорватской столицы осталась без света. Несколько зданий серьезно повреждены.

Подземные толчки зафиксированы в Австрии, Италии, Сербии. И Словении. Депутатам местного парламента, обсуждавшим в момент ЧП борьбу с эпидемией коронавируса, пришлось экстренно прерывать заседание. Власти страны приняли решение временно остановить работу атомной электростанции, чтобы избежать риска нештатной ситуации.

И это уже второе ЧП в регионе за сутки. Накануне землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 50 километрах к юго-востоку от Загреба. Было повреждено около тысячи домов. И это только предварительные данные. Общий ущерб власти страны уже оценивают в миллионы евро.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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