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Москвичам напомнили о режиме работы транспорта в Новый год

15:21
  • среда
  • 30 декабря 2020

31 декабря проезд на метро, наземном транспорте и МЦК будет бесплатным с 8 вечера до 6 утра 1 января

В праздничные дни московский общественный транспорт будет работать в особом режиме. Так, в канун Нового года 31 декабря проезд на метро, наземном транспорте и МЦК будет бесплатным с восьми вечера до шести утра следующего дня. Полный  список маршрутов и расписание можно узнать на сайте Мосгортранса.

МЦД закроется в половине третьего утра 1 числа. На Рождество метро работает до двух  ночи, общественный транспорт - до трех. Парковки будут бесплатными с 1 по 9 января, а 10 будут работать по воскресному режиму, передает "ТВ Центр".

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