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Елизавета II утвердила сделку Британии с ЕС

10:33
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Новые правила в отношениях Лондона и Брюсселя вступят в силу с 1 января

Великобритания утвердила сделку с Евросоюзом. Билль об отношениях прошёл все стадии законодательного рассмотрения и окончательно вступил в силу. Документ был одобрен обеими палатами парламента, после чего королевскую санкцию выдала Елизавета II.

Во время обсуждений в Палате Общин многие парламентарии открыто раскритиковали сделку. Оппозиция назвала соглашение несовершенным, но единственным путём для дальнейшего развития Британии.

Новые правила в отношениях Лондона и Брюсселя вступят в силу с 1 января, передает "ТВ Центр". Переходный период завершится, королевство покинет единый рынок и таможенный союз. По словам координатора ЕС Мишеля Барнье, соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству. При этом стороны лишатся координации в сфере внешней политики, санкций и обороны.

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