В Британии нарастает недовольство из-за нехватки топлива

Ситуация только ухудшилась вопреки заявлениям властей

В Великобритании вступает в силу новая мера по борьбе с топливным кризисом, который возник из-за нехватки водителей бензовозов. Доставлять бензин и дизель на заправки будут армейские шофёры. Мобилизовано 200 военных. Впрочем, в британской Ассоциации розничной торговли топливом уже заявили, что это не решит проблему, и сообщили об ухудшении ситуации в некоторых районах.

Масштабная и во всех смыслах громкая акция в Манчестере. Перед съездом правящей партии консерваторов люди вышли на улицы, чтобы заявить своё несогласие с политикой тори. Последней каплей стал топливный кризис. На заверения премьер-министра о том, что ситуация под контролем, демонстранты дружно отвечают: "Не верим!"

- Борис Джонсон говорит, что экономика в порядке. Но это не так! Экономика не в порядке, и вся партия - не в порядке. Правительство абсолютно некомпетентно.

Спустя полторы недели после начала кризиса четверть заправок по-прежнему без топлива. Многие сообщают о проблемах с поставками. Цены на бензин достигли восьмилетнего максимума. Самая сложная ситуация - на юго-востоке страны, в том числе в Лондоне. Отчаявшиеся водители устраивают гонки за бензовозами. Увидев грузовик, выстраиваются в колонны и преследуют его до самой АЗС в надежде первыми купить дефицитный товар.

- Это ужасная, ужасная ситуация. Я уже неделю без бензина. У меня двухлетний ребёнок, его надо возить в детский сад. А ещё свой бизнес - нужно ездить по всему городу. Мне нужен полный топливный бак! А его нет.

- В пятницу я простояла на этой заправке 2 часа 20 минут. А сегодня бросила работу и приехала сюда, потому что иначе не успею купить.

К патовой ситуации привела нехватка водителей бензовозов. После Brexit королевство покинули тысячи шофёров. С подготовкой новых - проблема. Из-за пандемии долго не проводились экзамены на права. Чтобы решить проблему, правительство привлекает армию и временно смягчает визовые требования. Уже сегодня топливо по заправкам начнут разводить британские военные. Нанимать водителей будут и за рубежом - в ближайшие дни 300 иностранцев в экстренном порядке получат разрешение на въезд и приступят к работе. Ещё нескольким тысячам продлят уже действующие визы. Впрочем, эксперты сомневаются, что это поможет быстро справиться с перебоями в поставках. Даже Борис Джонсон признал, что кризис может продлиться до самого Рождества. В других сферах рабочей силы тоже не хватает, поэтому Британии пророчат новые проблемы. На этом фоне предложение вице-премьера Доминика Рааба трудоустраивать осуждённых выглядит вполне логично.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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