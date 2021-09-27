В Британии к продовольственному кризису добавился топливный

Все спекуляции вокруг дефицита топлива правительство считает искусственными

В Великобритании набирает обороты топливный кризис. Сотни заправок в Соединённом Королевстве закрыты, а на ещё работающих АЗС выстраиваются огромные очереди за бензином. У подданных Елизаветы II, которым приходится в буквальном смысле бороться за топливо, уже сдают нервы. Что стало причиной обострения ситуации и как британские власти пытаются решить проблему?

Когда свою правоту не удаётся доказать словами - в ход идут кулаки. Только так - грубой силой - можно отвоевать себе место в очереди ближе к началу. А следовательно, существенно повысить вероятность заправить автомобиль. Обстановка накалена до предела.

На некоторых АЗС бензин просто закончился. Работникам приходится перекрывать подъезд к станциям специальными конусами и вешать на заправочные пистолеты жёлтые таблички: "Извините - не используется". Но люди всё равно не сдаются.

Панические настроения охватили жителей Великобритании ещё в четверг. Нефтяная корпорация BP неожиданно закрыла в стране ряд своих АЗС. Причиной экстренной ликвидации заправок стала проблема с доставкой бензина. Компания сейчас переживает острую нехватку водителей. Закрыли всего пару десятков из чуть более тысячи станций, но народ спешно ринулся заправляться впрок. За последние два года с начала Brexit королевство лишилось тысячи профессиональных водителей из стран Евросоюза. А подготовку новых кадров существенно затруднила пандемия. Впрочем, Лондон проблемы не видит. Все спекуляции вокруг дефицита топлива правительство считает искусственными.

"В стране нет недостатка в топливе. Если люди будут вести себя как обычно: то есть заправлять свои автомобили в штатном порядке, то никаких очередей на заправках не будет. Так что не то чтобы у нас в стране резко произошёл дефицит топлива. Просто люди должны заправлять автомобили не впрок - на всякий случай - а только тогда, когда в этом есть необходимость", - уверен Грант Шэппс, министр транспорта Великобритании.

По мнению министра транспорта, масла в огонь подливает и Ассоциация грузовых перевозчиков королевства. Представитель организации якобы специально передаёт прессе не те данные. А консерваторы уже предложили ряд мер по разрешению кризисной ситуации. Чтобы хоть как-то восстановить поток рабочей силы, водителям из Евросоюза дополнительно выдадут пять тысяч виз. Сроком, правда, всего до конца декабря. Да и процедуру выдачи лицензии на управление грузовиками в Британии существенно упростили. Оппозиционные лейбористы всё равно недовольны.

"То, что мы наблюдаем с вами сейчас - это полное отсутствие планирования. Одним из последствий выхода из Евросоюза для Великобритании стала нехватка водителей грузовых автомобилей. Но, в целом, это было предсказуемо. Следствием этого и является воскресный коллапс. Я уже сказал премьер-министру, что на сегодняшний день правительству необходим конкретный план выхода из кризиса. В противном случае, всё это затянется до Рождества", - сообщил Кир Стармер, лидер Лейбористской партии.

Рождество не просто так выбрано своеобразной точкой невозврата - это ловкий политический ход лейбористов. Если британцам будет нечего ставить на праздничный стол - обвинять они будут действующее правительство. И кажется, что перспектива пустых полок слишком очевидная. Великобритания и так последние несколько месяцев переживает продовольственный кризис.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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