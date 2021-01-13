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Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийском поселке

09:33
  • среда
  • 13 января 2021

Жителям передали продукты

Российские военные в Сирии впервые провели гуманитарную акцию в одном из крупнейших посёлков провинции Эль-Хасеке. Жителям раздали 440 наборов с продуктами питания.

После завершения боевых действий в населённый пункт возвращаются мирные жители. Сейчас их уже более 10 тысяч. Однако работы хватает не всем, есть много семей с детьми, потерявших кормильцев. Они в первую очередь и получают поддержку.

Также в посёлок приехали наши военные врачи. Они оказали местным жителям медпомощь и  выдали необходимые лекарства, передает "ТВ Центр".

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