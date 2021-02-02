Тимур Бекмамбетов представил кукольную постановку в Театре Наций

Чем она необычна?

В Театре Наций готовятся к необычной премьере. Впервые там поставили кукольную пьесу "Ходжа Насреддин". Это ещё дебют в театре Тимура Бекмамбетова. Он давно хотел сделать спектакль с Чулпан Хаматовой, Елизаветой Боярской, Евгением Мироновым и Константином Хабенским. Но собрать этих артистов вместе при их занятости оказалось невозможным. Продюсер придумал весьма остроумный выход - записал голоса актеров.

Подробнее – в репортаже Татьяны Сидоровой

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