"Она не могла двигаться": подробности спасения женщины при пожаре в Москве

Первыми на месте происшествия оказались сотрудники ППС

В Москве наградят сотрудника Патрульно-постовой службы, который спас человека во время пожара. 25-летний старший сержант Максим Кравченко услышал крики с объятого огнём балкона и, не задумываясь, бросился на помощь. Но путь оказался отрезан пламенем, и полицейский уговорил женщину прыгнуть в сугроб с 4-го этажа. К награде будет представлен и напарник Максима, который организовал эвакуацию жильцов из подъезда.

К подъезду горящего дома эти двое полицейских бегут, попутно перепрыгивая через сугробы. Лишь бы не опоздать. Лишь бы помочь. Языки пламени уже охватили квартиру на четвёртом этаже. На балконе - женщина. Деваться некуда - за спиной уже отрезан путь к спасению. Клубы чёрного дыма вырываются из окна. Времени у правоохранителей нет. Действовать нужно было быстро. Единственно верным решением оказалось забраться через общий балкон.

"Максим Кравченко поднялся первым, услышал крики о помощи с данного балкона. Начал перелезать с основного балкона, который по дому общий - на балкон, принадлежащий уже этой квартире. Я его подстраховал, он перелез. Когда он перелез и перетащил к себе женщину, которая там находилась, но ввиду её шока или каких-либо других обстоятельств, она не могла двигаться, поэтому он не смог перетащить её ни вперёд, ни назад. Он прижал её собой, сам держался за перила", - рассказал сержант полиции Владимир Скопцов.

Женщина на тот момент была уже практически без сознания - успела надышаться угарным газом. Держаться за раскалённые перила Максиму было уже невозможно. Времени ждать спасателей, чтобы те смогли развернуть под окнами одеяло, не было. Спасение от огня казалось абсурдным. Решение шагнуть с балкона, заглушив при этом инстинкт самосохранения, психологически сложное. Но как бы ни было страшно - пришлось прыгать.

У женщины - открытый перелом голени. У сотрудника полиции - травма головы. Впрочем, главное, что остались живы. Квартира выгорела полностью. В подъезде ещё несколько часов после ликвидации пожара была нулевая видимость. Дышать нечем. Известно, что сожитель 36-летней Екатерины не выжил. Что стало причиной пожара, пока выясняют специалисты. Соседи предполагают, что квартира могла загореться из-за непотушенной сигареты. Оба жильца якобы были неравнодушны к спиртным напиткам и могли забыть про пожарную безопасность.

В Министерстве внутренних дел уже заявили: Максима Кравченко, который так самоотверженно бросился в огонь и его напарника Владимира Скопцова представят к государственным наградам. Об этом решении рассказал глава ведомства Владимир Колокольцев.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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