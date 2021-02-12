Вакцинация дает результат: распространение коронавируса в России снижается

А вот в Европе складывается сложная ситуация

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 108 миллионам. Сложная ситуация - в Европе. Отчасти из-за проблем с поставками западных вакцин. В России темп распространения ковида снижается. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявили 15089 новых случаев коронавируса. Выздоровевших больше, чем заболевших. Из больниц выписаны 20720 человек.

Массовая вакцинация дает результаты - показатели заболеваемости снижаются, а потому можно ослабить ограничительные меры. С сегодняшнего дня в Петербурге открывается общепит в торговых центрах. Заполнять, правда, пока можно только половину мест. А вот в театрах, кинозалах и на соревнованиях зрителей может быть уже три четверти. Больше гостей на свадьбах. ЗАГСы Северной столицы могут принять до 30 человек во время церемонии.

В больницах Башкирии решили наглядно рассказать о пользе вакцинации. И подействовало. В прививочный кабинет выстроилась очередь. В первых рядах самые сознательные - пенсионеры.

География "Спутника V" расширяется ежедневно. Российский препарат одобрен в Черногории. В Сербии нашей вакциной привился близкий отечественному зрителю кинорежиссер Эмир Кустурица. Во Всемирной организации здравоохранения уверены: все три российские вакцины от коронавируса получат рекомендации к использованию по всему миру.

"Россия имеет огромный опыт производства вакцин. Я неоднократно говорила о советских вакцинах против натуральной оспы, полиомиелита, вакцине против желтой лихорадки. Я уверена, что все три кандидата пройдут этот процесс и будет выдана рекомендация к их использованию", - говорит представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Прививочная кампания в Старом свете явно хромает. Министр здравоохранения Франции призывает готовиться к весенней очередной волне коронавируса и прямо указывает, что все могло бы сложиться иначе, если бы вакцина подоспела вовремя.

"Нам нужно вакцинировать самых уязвимых среди нас. Мы приближается к неблагоприятным дням. Мы видим, что весенние месяцы будут не менее напряженными. К марту британский вариант коронавируса будет преобладать", - говорит глава Минздрава Франции Оливье Веран.

Недавно переизбранный президент Португалии вынужден начинать новый срок с непопулярных мер - продление карантина на 15 суток.

"Мы должны снизить количество инфекций до двух тысяч в день, чтобы количество госпитализаций и приемов интенсивной терапии могло снизиться с более чем пяти тысяч до восьмисот. Наша медицинская система готова справиться лишь с четвертью от сегодняшнего потока. Мы должны выдержать это чрезвычайное положение и изоляцию в течение еще 15 дней", - заявил Марсело Ребело де Соуза.

В Западном полушарии с коронавирусом те же проблемы. Но в Аргентине нашли повод для радости. В домах престарелых, которые повсеместно на карантине, все же разрешили тактильные свидания. Для пожилых людей очень важно иметь контакт с родственниками, говорят специалисты. Моменты объятий в эпоху пандемии вызывают у всех сильные эмоции.

Именно после такого общения, говорят пожилые люди, они обретают силы и желание жить, а не сдаваться коварной пандемии.

"ТВ Центр".

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