Эксперт назвал причины провала Зеленского и его партии

В ситуацию вмешиваются США, уверен Владимир Жарихин

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили политическую ситуацию на Украине. Почему киевские власти так сдержанно реагируют на выходки националистов и при этом без законных оснований закрывают неугодные телеканалы? В какой мере на действия президента Владимира Зеленского влияет новая администрация США? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Президент Украины Владимир Зеленский и его партия проваливаются из-за естественных причин – невыполнения предвыборных обещаний, из-за ситуации с коронавирусом в стране. Но этот вопрос также подвешивают и руководители киевских властей - США", - сказал эксперт.

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