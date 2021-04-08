На Украине заработал Центр противодействия дезинформации для борьбы с Россией

Киев называет проект "международным хабом"

Победили сразу ложь, фейки и всю дезинформацию, которая мешает жить. Совет национальной безопасности и обороны Украины представил послам "Большой семерки", Финляндии, Израиля, а также главам представительств ЕС и НАТО в Украине Центр противодействия дезинформации.

На Украине любой проект – вселенского масштаба, так и этот, не просто какой-то центр, а "международный хаб сбора и анализа информации". Целью объявлена информационная война с Россией, место битвы – интернет. Активистов Центра противодействия похвалили американские товарищи из посольства в Киеве: "Правительства, граждане, организации гражданского общества, законные СМИ должны работать вместе в борьбе против российской машины пропаганды и дезинформации".

Про законные СМИ в сегодняшней Украине – совсем весело прозвучало, учитывая, что указом президента Владимира Зеленского в этом году махом были прикрыты три телеканала, которые позволяли себе обсуждать власть и проблему Донбасса. "112", ZiK и NewsOne были объявлены неугодными, лицензии СМИ аннулировали, вещание отключили.

А потому что на Украине – европейские ценности и полная свобода слова. Сказал что-то не то – свободен. Новая кампания, которую начал Киев, скоро в Донбассе будет горячо! Уже стреляют. Но украинские военные, как в детской игре: "А это не мы!" Просто скоро русские в атаку пойдут. Оружие в руки готовы взять самые слабые, самые немощные. Вот еще один боец, уже почти невидимого фронта, бывший президент Леонид Кравчук, несмотря на годы, сохраняет боевой дух. И готов за Родину в кого угодно стрелять, правда, не выходя из квартиры. Оружие начищено, с балкона видит все.

Постоять за Родину, которую сами превратили в поле боя, украинские политики готовы с американским оружием в руках. Сами, конечно, в атаку на Донбасс не полезут. Дело безнадежное.

Да и американские друзья предупреждают. Бывший чиновник американского Минобороны в интервью изданию Foreign Policy так отозвался о планах Киева отвоевать Донбасс с помощью американских противотанковых ракет: "Украинцам лучше быть в тупике, чем начинать эскалацию и быть разбитыми. Уничтожение нескольких танков с помощью Javelin ничего не даст".

Зато теперь есть центр, который любую неправду и всякий фейк победит в виртуальном пространстве. Тем временем в реальной украинской жизни в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

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